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Значна частина Луцька залишилася без світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Значна частина Луцька залишилася без світла
Без світла залишилася значна частина Луцька
фото ілюстративне

Влада просить місцевих жителів зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію

У вівторок, 29 листопада, значна частина Луцька залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію. Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Без електропостачання наразі перебуває село Липини Луцького району (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.

Зазначається, що служби «Волиньобленерго» працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.

Нагадаємо, станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складає 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

Теги: електроенергія Луцьк

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