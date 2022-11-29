Значна частина Луцька залишилася без світла

Влада просить місцевих жителів зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію

У вівторок, 29 листопада, значна частина Луцька залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію. Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Без електропостачання наразі перебуває село Липини Луцького району (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.

Зазначається, що служби «Волиньобленерго» працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.

Нагадаємо, станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складає 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.