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Гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла
Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності
фото з відкритих джерел

За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків

Енергосистема України може вже у понеділок чи вівторок може перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.

«Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів», – зазначив Коваленко.

Раніше  прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, яка постраждала через обстріли рашистів. 

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

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Теги: блекаут міністр росіяни енергетика електроенергія

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