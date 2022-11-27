Гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності

За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків

Енергосистема України може вже у понеділок чи вівторок може перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.

«Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів», – зазначив Коваленко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, яка постраждала через обстріли рашистів.

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.