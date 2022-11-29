ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві

Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше чотирьох годин

У столиці застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками

Відключення електроенергії у Києві має тривати не більше чотирьох годин для кожної групи споживачів. Принаймні, ДТЕК повідомляє, що енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби жителі столиці залишалися зі світлом.

Також ДТЕК зазначив, що у столиці застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками.

«Сьогодні (29 листопада – ред.) за розпорядженням держкомпанії НЕК «Укренерго» застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів», – йдеться у повідомленні.

При цьому за даними Yasno у Києві досі тривають екстрені відключення електроенергії.

Як повідомлялося, у Києві частину котелень готують до автономної роботи у разі відсутності електроенергії.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко закликав киян мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.

Раніше Кличко відповів на дорікання президента Володимира Зеленського щодо неналежної підготовки у столиці пунктів обігріву. Мер міста зазначив, що у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.