«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: зростає дефіцит потужності

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни

Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях

Станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складає 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Про це повідомляє пресцентр «Укренерго».

Як зазначається у повідомленні, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

«Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами», – йдеться у повідомленні.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

«Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.