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А де економія світла? Парк розваг в Одесі викликав скандал (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
А де економія світла? Парк розваг в Одесі викликав скандал (фото)
Яскраво освітлена ковзанка в лунапарку Одеси обурила українців
фото: Думська

Власники кажуть: атракціони живляться від генераторів 

В Одесі попри жорсткий дефіцит та економію електроенергії запустили ковзанку у парку атракціонів. Як пише одеське видання Думська, працює з атракціонами та яскраво освітлюється, у той час як неподалік у кіоску продають хліб при світлі свічок, а вулиці темні.

ЗМІ зауважує, що неподалік нещодавно запрацювала нова підстанція Маразліївська, але електроенергія подається тільки в парк.

10 фото
На весь екран

Ковзанку відкрили 27 листопада. Лунапарк повідомив про це на своїй сторінці в Instagram.

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У коментарях заклад спитали, як він працює за умови відсутності електроенергії. У відповіді йдеться, що на генераторах. 

А де економія світла? Парк розваг в Одесі викликав скандал (фото) фото 2

Нагадаємо, через непросту ситуацію в енергетиці по всій Україні тривають відключення електропостачання. Сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. 

Теги: електроенергія Одеса енергетика

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