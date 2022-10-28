Зруйновані будинки, оселі без світла: наслідки нічного терору Дніпропетровщини

Окупанти накрили вогнем три громади Нікопольського району

Нікопольських район Дніпропетровщини всю ніч потерпав від російських «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Серед людей постраждалих немає.

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже тисяча родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині.