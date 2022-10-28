Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ
92% респондентів в Угорщині закликають сісти за стіл переговорів з РФ
фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 28 жовтня. Цієї ночі Володимир Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною, а громадяни Угорщини виступають за проведення мирних переговорів з Росією..

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ фото 1

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема йдеться про реактивні системи залпового вогню Himars, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ фото 2

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України.

«Я справді сподіваюся, що Китай не підтримає Росію. Він не підтримує її зараз. Знаю, є деякі питання щодо банків, санкцій, фінансової та багатьох інших ситуацій, над якими вони працюють разом. Але це не суцільно», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз Китай не підтримує РФ зброєю.

«Це також дуже важливо, бо Китай і його суспільство, я вважаю, почали розуміти, що сталося. Я справді сподіваюся, що вони почали розуміти, що Росія, її ядерний шантаж, окупація атомної станції – не просто слова, а реальний факт. Думаю, вони побачили, що зробили росіяни. Я хотів би, щоб він оцінив ситуацію, яка складеться, якщо він більше не балансуватиме на межі і дасть світу та Росії меседж: треба зупинити цю війну. Думаю, це матиме вплив», – заявив він.

Угорці виступають за негайне мирне врегулювання конфлікту між Україною та РФ

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ фото 3

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне. Про це свідчить опубліковане в четвер опитування компанії Századvég.

Так, 92% респондентів в Угорщині обрали варіант «Бойові дії повинні бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів», і тільки 6% вважають, що «війна має тривати доти, доки Україна не переможе Володимира Путіна».

Крім того, 67% опитаних угорців негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського (у вересні було 68%), до Путіна ж так ставляться 72% (було 69%).

Так само зріс рейтинг несхвалення угорцями президента США Джо Байдена (до 67% з 64%) і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (з 50% до 55%). «Політика каральних заходів Брюсселя не відповідає очікуванням угорців, а популярність президента Єврокомісії в останні тижні продовжує знижуватися», – так це коментують у Századvég.

Окремо в респондентів спитали, хто сприяє досягненню миру в Україні. Прогнозовано найчастіше називали владу Угорщини (84%). Також частіше опитані угорці в цьому плані схвалювали діяльність ЄС (50% за, 42% проти) і Китаю (38% за, 34% проти). Різко негативними були оцінки США – 29% вважають, що вони за мир, 63% протилежної думки.

«Виходячи з попередніх аналітичних досліджень, очевидно, що угорці виступають проти будь-яких кроків у контексті російсько-української війни, які б перешкоджали досягненню компромісу та якнайшвидшому завершенню збройного протистояння шляхом мирних переговорів», – підсумовує Századvég.

«Нафтогаз» назвав способи економії на комунальних послугах

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ фото 4

«Нафтогаз» рекомендує користуватися електрикою у пільгові години (зазвичай уночі).

Для більшого заощадження можна встановити освітлення з датчиком руху в коридорах. Допоможе й надання переваги 5-хвилинному душу замість ванної, економія обсягів води – втричі.

У громадян Польщі побут організовано так, щоб максимально скоротити споживання ресурсів та рахунки за комуналку. Тому деякі з корисних звичок можна перейняти й українцям напередодні зимового періоду. Також поляки користуються такими лайфхаками:

  • зниження температури при виході з житла та вночі на кілька градусів;
  • швидке та інтенсивне провітрювання приміщень (вікна на кілька хвилин відкривають навстіж і зменшують температуру на термостатах, щоб заощадити газ);
  • радіатори, не перекриті меблями, щільними шторами тощо (це дозволяє зберігати ще до 20% тепла);
  • використання сучасних та ефективних котлів й обігрівачів;
  • своєчасна перевірка та ремонт кранів, щоб попередити надлишковий витік води.

Також поляки користуються електрикою у пільгові години (зазвичай уночі), максимально завантажують пральну чи посудомийну машину.

Читайте також: Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
Теги: війна росія Угорщина Китай Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під загрозою захоплення є західні ПЗРК
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Вчора, 21:27
Заяви РФ щодо України є абсурдними вигадками
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
Сьогодні, 01:55
США також проведуть інструктаж українським військовим
Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
Сьогодні, 02:15

Події в Україні

Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ
Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ
Окупанти вгатили по п’яти громадах Сумщини: близько 100 прильотів
Окупанти вгатили по п’яти громадах Сумщини: близько 100 прильотів
Окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні
Окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні
ЗСУ виконали близько 130 вогневих завдань: головне про бої на півдні України (відео)
ЗСУ виконали близько 130 вогневих завдань: головне про бої на півдні України (відео)
Місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва
Місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва
Гайдай повідомив, де на Луганщині ЗСУ прориваються вперед 
Гайдай повідомив, де на Луганщині ЗСУ прориваються вперед 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
36K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
35K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
29K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
27K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
26K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту