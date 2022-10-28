Головне за ніч: угорці закликають до миру з рашистами та роль Китаю у війні з РФ

92% респондентів в Угорщині закликають сісти за стіл переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 28 жовтня. Цієї ночі Володимир Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною, а громадяни Угорщини виступають за проведення мирних переговорів з Росією..

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема йдеться про реактивні системи залпового вогню Himars, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України.

«Я справді сподіваюся, що Китай не підтримає Росію. Він не підтримує її зараз. Знаю, є деякі питання щодо банків, санкцій, фінансової та багатьох інших ситуацій, над якими вони працюють разом. Але це не суцільно», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз Китай не підтримує РФ зброєю.

«Це також дуже важливо, бо Китай і його суспільство, я вважаю, почали розуміти, що сталося. Я справді сподіваюся, що вони почали розуміти, що Росія, її ядерний шантаж, окупація атомної станції – не просто слова, а реальний факт. Думаю, вони побачили, що зробили росіяни. Я хотів би, щоб він оцінив ситуацію, яка складеться, якщо він більше не балансуватиме на межі і дасть світу та Росії меседж: треба зупинити цю війну. Думаю, це матиме вплив», – заявив він.

Угорці виступають за негайне мирне врегулювання конфлікту між Україною та РФ

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне. Про це свідчить опубліковане в четвер опитування компанії Századvég.

Так, 92% респондентів в Угорщині обрали варіант «Бойові дії повинні бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів», і тільки 6% вважають, що «війна має тривати доти, доки Україна не переможе Володимира Путіна».

Крім того, 67% опитаних угорців негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського (у вересні було 68%), до Путіна ж так ставляться 72% (було 69%).

Так само зріс рейтинг несхвалення угорцями президента США Джо Байдена (до 67% з 64%) і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (з 50% до 55%). «Політика каральних заходів Брюсселя не відповідає очікуванням угорців, а популярність президента Єврокомісії в останні тижні продовжує знижуватися», – так це коментують у Századvég.

Окремо в респондентів спитали, хто сприяє досягненню миру в Україні. Прогнозовано найчастіше називали владу Угорщини (84%). Також частіше опитані угорці в цьому плані схвалювали діяльність ЄС (50% за, 42% проти) і Китаю (38% за, 34% проти). Різко негативними були оцінки США – 29% вважають, що вони за мир, 63% протилежної думки.

«Виходячи з попередніх аналітичних досліджень, очевидно, що угорці виступають проти будь-яких кроків у контексті російсько-української війни, які б перешкоджали досягненню компромісу та якнайшвидшому завершенню збройного протистояння шляхом мирних переговорів», – підсумовує Századvég.

«Нафтогаз» назвав способи економії на комунальних послугах

«Нафтогаз» рекомендує користуватися електрикою у пільгові години (зазвичай уночі).

Для більшого заощадження можна встановити освітлення з датчиком руху в коридорах. Допоможе й надання переваги 5-хвилинному душу замість ванної, економія обсягів води – втричі.

У громадян Польщі побут організовано так, щоб максимально скоротити споживання ресурсів та рахунки за комуналку. Тому деякі з корисних звичок можна перейняти й українцям напередодні зимового періоду. Також поляки користуються такими лайфхаками:

зниження температури при виході з житла та вночі на кілька градусів;

швидке та інтенсивне провітрювання приміщень (вікна на кілька хвилин відкривають навстіж і зменшують температуру на термостатах, щоб заощадити газ);

радіатори, не перекриті меблями, щільними шторами тощо (це дозволяє зберігати ще до 20% тепла);

використання сучасних та ефективних котлів й обігрівачів;

своєчасна перевірка та ремонт кранів, щоб попередити надлишковий витік води.

Також поляки користуються електрикою у пільгові години (зазвичай уночі), максимально завантажують пральну чи посудомийну машину.