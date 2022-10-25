Нічний терор: окупанти атакували Дніпропетровщину «Градами» та дронами

Під ворожим вогнем були три громади Нікопольського району

Російські окупанти знову всю ніч тероризували Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти атакували «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

За попередніми даними, постраждалих немає.

У результаті ворожих ударів пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.