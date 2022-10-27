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На Дніпропетровщині ЗСУ знищили російську ракету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Дніпропетровщині ЗСУ знищили російську ракету
ЗСУ знищили авіаційну керовану ракету Х-59 окупантів
фото: Генштаб

Упродовж ночі 27 жовтня нових ракетних атак та обстрілів Дніпропетровщини не було

Сьогодні вночі, 27 жовтня, під час ворожої атаки військові повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровською областю російську ракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування «Схід».

«На Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59», — йдеться у повідомленні.

Впродовж ночі 27 жовтня нових ракетних атак та обстрілів Дніпропетровщини не було, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вдале полювання наших вартових неба. Під час нічної атаки військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю російську ракету Х-59. Завдяки нашим захисникам ніч минула без «прильотів» і постраждалих», – написав він.

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Бахмут військові ворог Генштаб Дніпро Дніпропетровщина ракета

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