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Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська

Надія Клочко
glavcom.ua
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Внаслідок чергового обстрілу Краматорська пошкоджені житлові будинки
фото: Павло Кириленко

Влада Донецької області закликає жителів регіону евакуюватися

Рашисти завдали чергового удару по Краматорську. Внаслідок атаки поранена дитина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами посадовця, внаслідок обстрілу постраждав восьмирічний хлопчик.

«Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл – постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Кириленко наголосив, що Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь. Він також припустив, що атаки ворога триватимуть. Тому голова Донецької ОВА закликає жителів прифронтового регіону евакуюватися.

«Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі. Цивільні повинні покинути область – особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!» – наголосив він.

Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 1
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 2
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 3
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 4
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 5
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська фото 6

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: війна обстріл Донеччина

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Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
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