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Рашисти кидають у підвал на Донеччині мобілізованих, що відмовились воювати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти кидають у підвал на Донеччині мобілізованих, що відмовились воювати
Покараних мобілізованих охороняють російські військові армії РФ
фото ілюстративне

«Зрадників» окупанти тримають у заручниках

Мобілізованих росіян, які після прибуття в Україну відмовилася воювати, були ув’язнені у підвалі в селищі Завітне Бажання на Донеччині. Про це пише The Insider.

Журналісти з посиланням на свідчення родичів мобілізованих росіян стверджують, що так званих зрадників батьківщини примусово тримають у приміщеннях, де немає опалення та інших базових умов для нормального людського існування. Покараних охороняють контрактні військові армії РФ, які не дають їм їсти, пити, а також не дозволяють користуватися засобами гігієни.

За словами жінок та матерів, мобілізованих періодично змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову або навіть розстріляти. Наразі відомо, що у підвалі на Донеччині перебуває 21 особа.

Для наочного прикладу The Insider розповідає історію жінки, 33-річний чоловік якої, не маючи жодного військового досвіду, був мобілізований і майже відразу без підготовки кинутий на передову. До цього, в часи строкової служби, він ремонтував в армії БТРи, що зафіксовано у військовому квитку. Дружина солдата повідомила, що під час підготовки на полігоні йому лише одного разу дали постріляти з автомата, який виявився несправним, і одного разу показали, як копати окопи. Після цього його відправили на фронт, а вже там наказали у складі групи мобілізованих йти на штурм позицій ЗСУ. Чоловік відмовився, заявивши, що не хоче вбивати людей. За це його ув’язнили у підвалі.

Дружини та матері мобілізованих вже написали колективну заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте досить очікувано жодної відповіді поки не отримали.

Як повідомлялося, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки, адже не має можливостей для навчання великої кількості.

Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Експерти повідомили, що в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків.

Теги: війна окупанти росія мобілізація Україна Донеччина

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