На Донеччині ворожі снаряди поцілили в житлові будинки (фото)

З «Ураганів» та артилерії ворог атакував Торецьк, є вбиті та поранені цивільні мешканці

Російські загарбники протягом минулї доби здійснили вогневі атаки на сім населених пунктів Донеччини, вбили й поранили цивільних мешканців. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське. Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт – 18 житлових будинків, адміністративна будівля міської територіальної громади, господарча споруда, автомобіль. Зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з «Градів» міста Авдіївка. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців.

Крім того, із РСЗВ «Ураган» та артилерії ворог атакував Торецьк, є вбиті та поранені цивільні мешканці, пошкоджено чотири оселі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.