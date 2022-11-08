ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А ЗСУ атакували 12 районів зосередження особового складу ворога. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

«Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», – йдеться в повідомленні.

Противник завдав три ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

– з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

– з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету РФ.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили чотири пункти управління, 8 вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.