Зруйновані села на Донбасі після місяців обстрілів: супутникові знімки

Після років обстрілів від українських сіл мало що лишилося

Після місяців обстрілів російськими військами від сіл в Донецькій області майже не залишилося живого місця. Приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки. Про це повідомив журналіста Майк Екель, який і оприлюднив у мережі кадри.

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На перших фото помітно, який вигляд мала Петрівка, село на сході України, минулого літа і який має вигляд через кілька місяців війни.

Після важкого артилерійського обстрілу окупантів це вже зовсім інша картина того, як показано на першому знімку (24 серпня 2022 року) у порівнянні з тим, який був зроблений минулої п'ятниці (10 лютого 2023 року).

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Подібний рівень пошкоджень видно на наступних фото, на яких зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському (Донецька область) поблизу Вугледара.

Хоча монастир залишився вцілілим, як помітно із зображень, навколишня територія зазнала великої шкоди.

Також опубліковані супутникові знімки (від лютого 8-10) Вугледара та його околиць, де Росія зазнала катастрофічних втрат у військах і техніці минулого тижня.

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На зображеннях 1 і 2 висвітлено бронетехніка, розташована на південний схід від Вугледара. А вже на третьому зображенні показані воронки від ударів на південний захід від Павлівки.

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Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.