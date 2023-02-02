Путін наказав захопити весь Донбас. ЗСУ відреагували

У лютому 2022-го Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, але всі вони були розбиті українською армією

Подібних наказів з Кремля від початку повномасштабного вторгнення було кілька

Російські загарбники навряд чи зможуть виконати наказ диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Донецької та Луганської областей до березня 2023-го. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Череватий зазначив, що подібних наказів з Кремля від початку повномасштабного вторгнення було кілька.

«Ворог постійно хоче захопити нові українські території», – зазначив військовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ЗСУ нагадав, що у Москві полюбляють різні дати, а тому не можна виключати, що вони спробують це зробити.

Крім того, зазначається, що у лютому 2022-го Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, але всі вони були розбиті українською армією.

«Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити», – додав він.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.