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На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
За добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 19 населених пунктів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 лютого

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 лютого.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Ворожі удари по Україні

Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло три цивільні особи та ще три знаходяться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Заруцьке, Вовківка, Атинське, Стукалівка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля на Сумщині та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне на Харківщині. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва - Луганської.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе на Донеччині. А загалом – понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка і Вугледар Донецької області. Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Злочини окупантів

В населеному пункті Кохане Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна наступ

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