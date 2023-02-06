Снайпер застрелив останню жительку: росіяни повністю знищили селище на Донбасі (відео)
У населеному пункті не вціліла жодна будівля
Російські загарбники повністю знищили селище Новоселівське у Луганській області. Місцевих мешканців у населеному пункті більше немає. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
«Тільки фундаменти, вирви та випалена земля - Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю», – йдеться у повідомленні.
У селищі не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. «Суцільне згарище... Так виглядає «русскій мір», – додали в Луганській ОВА.
Зазначається, що селище пусте, а місцевих мешканців там немає. У січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.
Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
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