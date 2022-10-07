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ЗСУ знищили на півдні три ворожих склади з боєприпасами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили на півдні три ворожих склади з боєприпасами
Ракетно-артилерійськими підрозділами на півдні виконано 347 вогневих завдань
фото: Генштаб ЗСУ

За добу на півдні відбито три спроби штурму окупантів

За минулу добу на півдні України авіацією ЗСУ нанесено сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів окупантів у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника складають:

  • 105 рашистів,
  • вісім танків,
  • 18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б»,
  • самохідна гармата «Піон»,
  • гармата-гаубиця 152-го калібру,
  • міномети,
  • 15 одиниць авто-бронетехніки,
  • три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще шість одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби, суттєво пошкоджені.

Протягом дня ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай – Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, також не мали успіху. Ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат.

«З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, ворог продовжував активно використовувати безпілотні літальні апарати. Протягом бойового дня знищено 6 «розвідників» типу «Орлан-10» та один «Махаджер-6» в Бериславському і Миколаївському районах», – інформує ОК «Південь».

Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину ввечері по Одещині спрямовано три «Шахеди-136». Всі збиті силами протиповітряної оборони.

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Теги: війна росія Україна окупанти

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