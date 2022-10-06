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На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів
ЗСУ збили ще п’ять безпілотників російських загарбників
фото з відкритих джерел

Загалом протягом останньої доби ЗСУ збили на півдні 17 ворожих безпілотників

У другій половині дня 6 жовтня українські військові збили ще п’ять ворожих безпілотників, чотири з них – ударні. Про це йдеться на сторінці Повітряних сил у Facebook.

Так, із 15:00 до 20:00 год. підрозділи зенітних ракетних військ на півдні України знищили п’ять безпілотників окупантів:

  • один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer-6;
  • один безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан -10»;
  • три іранських дрони-камікадзе Shahed-136.
На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів фото 1

Таким чином загалом протягом останньої доби ЗСУ збили на півдні 17 ворожих безпілотників: дев’ять уночі, три – вранці, решту – у другій половині дня 6 жовтня. Серед них було два іранські комплекси Mohajer-6, всі інші – Shahed-136.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили за ніч на півдні знищили дев'ять дронів-камікадзе.

Нагадаємо, вчор вночі рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.

Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО вчора збили шість іранських безпілотників.

Сьогодні окупанти атакували дронами Харків.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Теги: безпілотник військові ворог окупанти рашисти Харків

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