ЗСУ готуються до нового наступу на окупованих територіях – Маляр

Україна не здасть окупантам жодного сантиметра землі

У Міністерстві оборони України заявили, що основне завдання для Збройних сил нині – закріпитися на вже звільнених від окупантів українських територіях. Крім того, воїни готуються до нового наступу та звільнення усіх захоплених міст. Про це сказала заступниця очільника відомства Ганна Маляр у середу, 3 листопада, в ефірі національного телемарафону.

Маляр наголосила, що Україна не здасть жодного сантиметра землі.

«Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій та закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи сил оборони та сил безпеки. Тому зараз фактично це основне завдання», – наголосила Маляр.

Найбільш запеклі бої тривають у Донецькій області – ворог намагається вийти на адміністративні кордони регіону. За словами Маляр, там триває складна оборона.

Епіцентром бойових дій є Бахмут та Соледар – російські окупанти здійснюють за добу десятки атак, але ЗСУ їх відбивають.

«Там фактично відбувається взаємний рух обох сторін. Якісь населені пункти, якщо вдається ворогові там трохи просунутися вперед, то миттєво є реакція сил оборони України, і ми миттєво повертаємо всі території», – сказала Маляр.

Нагадаємо, триває 253 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.