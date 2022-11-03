Залишили окупантів без боєприпасів і палива: ЗСУ відзвітували про роботу на півдні
Корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів
За минулу добу на півдні України підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України виконали близько 150 вогневих завдань та завдали один авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
За підтвердженою інформацією знищено:
- 8 рашистів,
- два танки,
- реактивну систему залпового вогню «Град»,
- інженерну машину розгородження ІМР-1,
- дев’ять одиниць авто-бронетехніки,
- чотири склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах),
- шість залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.
«Окрім того, пошкоджено один танк, п’ять одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню «Град» та буксировану гаубицю Д-20. Решта втрат ворога дорозвідується», – додали в ОК «Південь».
Також повідомляється, що корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів, серед яких один десантний корабель, один надводний ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту.
Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.
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