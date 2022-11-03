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Залишили окупантів без боєприпасів і палива: ЗСУ відзвітували про роботу на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Залишили окупантів без боєприпасів і палива: ЗСУ відзвітували про роботу на півдні
Артилеристи завдали 150 ударів по ворожих позиціях
фото: Генштаб ЗСУ

Корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів

За минулу добу на півдні України підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України виконали близько 150 вогневих завдань та завдали один авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За підтвердженою інформацією знищено:

  • 8 рашистів,
  • два танки,
  • реактивну систему залпового вогню «Град»,
  • інженерну машину розгородження ІМР-1,
  • дев’ять одиниць авто-бронетехніки,
  • чотири склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах),
  • шість залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

«Окрім того, пошкоджено один танк, п’ять одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню «Град» та буксировану гаубицю Д-20. Решта втрат ворога дорозвідується», – додали в ОК «Південь».

Також повідомляється, що корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів, серед яких один десантний корабель, один надводний ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту.

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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