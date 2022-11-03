Навчав дітей, а потім поїхав убивати: ЗСУ ліквідували викладача живопису з Волгограда (фото)

Шмельов жив у Волгограді та викладав дітям живопис

Українські воїни ліквідували Шмельова 24 жовтня, а вже 1 листопада рашиста поховали

Українські військові ліквідували російського окупанта-художника, який раніше навчав дітей у школі мистецтв. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували 34-річного Сергія Шмельова.

«За розповідями батьків учнів Шмельова, він був одним із найшанованіших наставників у юних художників, діти дуже чекали на повернення з фронту улюбленого вчителя», – написав Іраклі Комахідзе.

Шмельов жив у Волгограді та викладав дітям живопис. Його ліквідували 24 жовтня, а вже 1 листопада поховали. В окупанта залишилася дружина та півторарічний син.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.