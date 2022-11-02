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Знесли російське ППО: ЗСУ успішно атакували окупантів у Херсоні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знесли російське ППО: ЗСУ успішно атакували окупантів у Херсоні (відео)
фото: Сергій Хлань/Facebook

Приліт був біля стадіону Спартак 

Збройні сили України атакували позиції рашистів у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні Спартак (недалеко від Ювілейного) влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв», – зазначив Хлань.

У місцевих пабліках також повідомили про ракетний удар по Антонівському мосту в Херсоні.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, є інформація, що ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області,з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

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Теги: Херсонщина радник місто Миколаїв евакуація депортація ворог Facebook

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