Знесли російське ППО: ЗСУ успішно атакували окупантів у Херсоні (відео)

Приліт був біля стадіону Спартак

Збройні сили України атакували позиції рашистів у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні Спартак (недалеко від Ювілейного) влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв», – зазначив Хлань.

У місцевих пабліках також повідомили про ракетний удар по Антонівському мосту в Херсоні.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, є інформація, що ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області,з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.