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Санкції матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку – звіт ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Санкції матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку – звіт ISW
Санкції давитимуть на економіку РФ
фото ілюстративне

Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який вичерпає його резерви до найнижчого рівня за останні роки

Зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні зі західними санкціями матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фінансові експерти повідомили виданню Reuters, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який «вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки» через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.

Один з експертів передбачив, що виплати мобілізованим, включно з соціальними, можуть коштувати Кремлю від 900 млрд до 3 трлн рублів (приблизно $14,6-32,4 млрд) протягом наступних шести місяців.

У цю суму не входять виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил РФ, таким як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчим батальйонам, ветеранські виплати військовослужбовцям за контрактом, виплати волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окуповані території, а також бойовикам.

Раніше ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців коштує Росії щонайменше $1,2 млн на місяць без урахування призових надбавок і спеціальних виплат за військові досягнення.

«Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть», – йдеться у звіті. 

Дослідники зазначають, що Москва уже стикається з труднощами щодо надання обіцяних компенсацій, а це проблеми, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.

Нагадаємо, триває 253 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: росія санкції війна

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