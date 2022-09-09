ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, – ISW

Втрата Куп'янська перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції

Міністерству оборони Росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські захисники продовжують контрнаступ на Харківському напрямку, де звільнено вже 20 населених пунктів, та протягом наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити ще й Куп'янськ, який є важливим логістичним вузлом окупантів.

«Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40. Окрім цього, ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

«Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом», – додають експерти.

Ключові висновки ISW за 8 вересня:

Успіхи України на лінії Харків-Ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування до ступеня, якого не було з часів невдалої російської переправи через річку в середині травня.

Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську.

Українські війська, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку з Ізюмом.

Українські війська продовжують обстріли російських пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області.

Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії та фільтраційні заходи для приборкання українських партизанів та проукраїнських диверсантів.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки через Східну вісь.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Крім того, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.