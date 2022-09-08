ЗСУ взяли в полон російського підполковника (фото)

Російський підполковник Андрій Сичевой потрапив до рук ЗСУ на Харківщині

У ході звільнення від окупантів Балаклії на Харківщині українські військові взяли в полон бойовиків рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад». Інформацію про це підтвердив ексвіцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Олександр Ковтуненко.

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На опублікованих кадрах видно, що попалися окупанти із Самарської області.

Як раніше повідомлялося, у Балаклії Харківської області ЗСУ взяли в полон кількох ворогів на чолі зі своїм командиром. Серед трофеїв ЗСУ також документи окупантів і форма.