У Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником (фото, відео) 

Вороги із Самарської області із командиром поповнять обмінний фонд

У боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Фото та відео полонених оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Як свідчать кадри, попалися окупанти із Самарської області.

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Серед полонених є підполковник армії РФ.

Нагадаємо, українські воїни продовжують відбивати окуповані території. І роблять це успішно, адже загарбники тікають зі своїх позицій, лишаючі цінні речі. Зокрема, бійці показали трофеї, що лишились від окупантів під Балаклією (фото, відео).

Як відомо, Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Як повідомлялося, користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Напередодні у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширювалася інформація, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.