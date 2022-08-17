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ЗСУ ліквідували чергового армійського високопосадовця так званої «ДНР»

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували чергового армійського високопосадовця так званої «ДНР»
У результати прицільного удару був убитий Дмитро Цхе
фото із відкритих джерел

Окупант воював під позивним «Кореєць»

У результати прицільного удару українських військових був убитий Дмитро Цхе – керівник ППО «першого армійського корпусу «ДНР». Про це повідомив Ігор Гіркін.

Дмитро Цхе народився у Казахстані, потім жив у Донецьку. Військове звання – майор, але у так званій «армії ДНР» дослужився до «полковника». Воював під позивним «Кореєць», у базі «Миротворець» також фігурує під псевдонімом «Дмитро Пронін».

Ліквідацію «Корейця» підтвердив його давній соратник Ігор Гіркін (Стрєлков). Як стало відомо, псевдополковник загинув ще 12 серпня, проте про його смерть оголосили лише зараз.

За словами Гіркіна, загибель Дмитра Цхе – велика втрата для окупантів, оскільки саме він мало не з нуля створив сили ППО в армії сепаратистів та особисто командував усіма їхніми групами ПЗРК.

ЗСУ ліквідували чергового армійського високопосадовця так званої «ДНР» фото 1

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що на протипіхотній фугасній міні у тимчасово окупованому Донецьку підірвалася російська пропагандистка Земфіра Сулейманова, від отриманих поранень вона померла у лікарні.

Раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов. Рашистські ЗМІ повідомили, що Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

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