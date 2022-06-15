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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста

    Захисники ліквідували російського полковника&nbsp;Сергія Постнова - ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста
    Захисники ліквідували російського полковника Сергія Постнова
    фото: Анатолій Штірліц/Telegram

    Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня

    У ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов. Про це повідомляють російські ЗМІ та СтратКом ЗСУ.

    Рашистські ЗМІ пишуть, що Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

    Спікер голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

    Раніше повідомлялося, що одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії РФ Олексій Бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону.

    Нагадаємо, що українські військові станом на 15 червня ліквідували вже близько 32 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста