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Біля Бахмута українські бійці ліквідували російських в'язнів-найманців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Біля Бахмута українські бійці ліквідували російських в'язнів-найманців
Українські захисники ліквідували російських в'язнів-найманців
фото з відкритих джерел

У кожного вбитого окупанта був жетон, який вказує на їхній статус

В армії російських окупантів почали воювати проти України в'язні тюрем РФ. Декілька загинуло нині біля Бахмута (Донецька область). Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські бійці знешкодили трьох окупантів. У кожного був жетон із номером.

«Мабуть очікували помилування коли наймалися, а отримали в кращому випадку «ладу каліну 200», якщо є кому отримувати. Зате жетони видали», - зауважили в СтратКомі.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що російська приватна військова компанія «Вагнер» взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга («Яблунівки» та «Обухова») для допомоги у «виявленні нацистів».

За даними української розвідки, ПВК за 2 місяці планують набрати до 10 тисяч «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут. Такі «солдати» мають носити спеціальні жетони, які будуть вказувати на їхній статус. 

Зазначимо, російські загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

Додамо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Теги: окупанти війна в Україні в'язниця

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