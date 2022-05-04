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    Події в Україні

    ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні

    ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні
    фото скріншот відео

    Окупанти намагалися непомітно проїхати українською територією

    Армія РФ намагалася пересунутися українською територією на Південному напрямку, але українські захисники оперативно виявили окупантів і завдали їм нищівного удару. Угруповання військ «Південь» оприлюднило відео, на якому видно, як військові ЗСУ трощать російську техніку.

    Окупанти намагалися непомітно проїхати українською територією, та отримали потужний удар від ЗСУ.

    «Артилеристи угруповання військ «Південь» не дозволять ворогу непомітно пересуватися по українській території та завдавати ударів по місцевому населенню. Так тримати наші захисники», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні