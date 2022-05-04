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    Воїни ефектно знищили ворожу БМП-3 на Харківщини (відео)

    Українські захисники продовжують нищити ворога - Воїни ефектно знищили ворожу БМП-3 на Харківщини (відео)
    Українські захисники продовжують нищити ворога
    скріншот з відео

    Триває 70-й день повномасштабної війни Росії проти України

    93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.

    «Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео роботи холодноярців – знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.

    Доброго ранку, Україно! Продовжуємо захищати тебе від окупації!», – зробили допис до відео наші воїни.

    Нагадаємо, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. За попередніми даними, зафіксовані пошкодження за адресою: Червоногвардійський район, Антропова 7-а (нафтобаза).

    Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    Воїни ефектно знищили ворожу БМП-3 на Харківщини (відео)