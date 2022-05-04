Воїни ефектно знищили ворожу БМП-3 на Харківщини (відео)

Триває 70-й день повномасштабної війни Росії проти України

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.

«Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео роботи холодноярців – знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.

Доброго ранку, Україно! Продовжуємо захищати тебе від окупації!», – зробили допис до відео наші воїни.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. За попередніми даними, зафіксовані пошкодження за адресою: Червоногвардійський район, Антропова 7-а (нафтобаза).

Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».