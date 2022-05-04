Росіяни вбили 10 працівників коксохімічного заводу. Компанія Ахметова зробила заяву

Пораненим надають усю необхідну допомогу в Авдіївській міській лікарні

Учора, 3 травня о 17:20 війська РФ обстріляли автобус із працівниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, близько 20 – дістали тяжкі поранення. Про це повідомляє пресслужба Метінвесту.

Пораненим надають усю необхідну допомогу в Авдіївській міській лікарні. Щодо стану постраждалих інформація буде оновлюватися. У компанії заявили, що забезпечать матеріальну підтримку постраждалим.

«Метінвест висловлює співчуття сім’ям загиблих. Компанія надасть необхідну підтримку та матеріальну допомогу родинам усіх постраждалих співробітників.

Група Метінвест засуджує дії окупантів та наголошує на тому, що обстріл відбувся саме після закінчення зміни, коли мирні жителі міста збиралися на зупинці, щоб їхати додому. Це цинічно сплановані дії та скоригований прицільний обстріл цивільних, у яких є сім’ї, діти, котрі не здали своє місто у 2014 році і продовжують разом із захисниками підтримувати Україну» – йдеться у повідомленні.

Група Метінвест робить усе, щоб зберегти життя та здоров’я своїх співробітників і убезпечити їх від ворожих обстрілів. Компанія здійснює процес консервації Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), мінімізувала кількість персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу.

Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість із них, нажаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до бомбосховищ заводу, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки.

Наразі на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування в обсязі, достатньому для тривалого перебування.

Адміністрація АКХЗ системно проводить для співробітників інформаційно-роз’яснювальну роботу. Нагадує про своєчасне реагування на небезпеку та правила, які допоможуть зберегти життя, зокрема – користуватися укриттям на території підприємства чи міста в період обстрілів.

Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група Метінвест готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце.

Нагадаємо, масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ.

Нагадаємо, росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах Донеччини. Зокрема сьогодні зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.