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    Події в Україні

    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер

    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер
    фото з відкритих джерел

    Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні

    Набережна річки Стугна, що у Василькові, носитиме ім’я прем’єра Британії Бориса Джонсона. Про це повідомив мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook.

    «Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає Borisjohnsonuk», – написала Баласинович.

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    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер
    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер
    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер
    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер

    Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

    Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер