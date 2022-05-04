У Василькові перейменують набережну на честь Бориса Джонсона – мер

Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні

Набережна річки Стугна, що у Василькові, носитиме ім’я прем’єра Британії Бориса Джонсона. Про це повідомив мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook.

«Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає Borisjohnsonuk», – написала Баласинович.

Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.