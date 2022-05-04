Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)

Зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

Російські окупанти продовжують атакувати Харків, учора, 3 травня снаряди потрапили у й стадіон «Динамо». Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Як відомо, російські війська б'ють «тільки по військовим об'єктам» тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. «Дякую» визволителям», – написав Болвінов у своєму Facebook.

За його словами, снаряд впав на доріжку, якою ще зранку 3 травня бігав слідчий. Він запевнив, що огляд місця події проводили слідчі поліції області спільно з працівниками управління СБУ в Харківській області, прокурорами Харківської обласної прокуратури та спеціалістами-вибухотехніками.

«Відновимо, зробимо ще кращим, та побіжимо далі, вперед, тільки вперед», – наголосив представник поліції.

Також він оприлюднив фото з наслідками обстрілу. На фото видно, що зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

Нагадаємо, ворог 3 травня знову обстріляв центр Харкова. Жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просили не виходити з укриттів.