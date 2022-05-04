  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)

    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    фото: Сергій Болвінов/Facebook

    Зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

    Російські окупанти продовжують атакувати Харків, учора, 3 травня снаряди потрапили у й стадіон «Динамо». Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

    «Як відомо, російські війська б'ють «тільки по військовим об'єктам» тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. «Дякую» визволителям», – написав Болвінов у своєму Facebook.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)
    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)

    За його словами, снаряд впав на доріжку, якою ще зранку 3 травня бігав слідчий. Він запевнив, що огляд місця події проводили слідчі поліції області спільно з працівниками управління СБУ в Харківській області, прокурорами Харківської обласної прокуратури та спеціалістами-вибухотехніками.

    «Відновимо, зробимо ще кращим, та побіжимо далі, вперед, тільки вперед», – наголосив представник поліції.

    Також він оприлюднив фото з наслідками обстрілу. На фото видно, що зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

    Нагадаємо, ворог 3 травня знову обстріляв центр Харкова. Жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просили не виходити з укриттів.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 4 травня
    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Харкова: окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото)