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ЗСУ повідомили, скільки носіїв «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі
фото ілюстративне

Один підводний носій ракет «Калібр» залишається на бойовому чергуванні

Росія тримає на бойовому чергуванні один носій ракет «Калібр» у Чорному морі. Тому не виключено, що ворог може завдати точкових ударів. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається», – сказала Гуменюк.

За її словами, хоч ворог і завів більшість своїх кораблів у пункти базування, один підводний носій ракет «Калібр» залишається на бойовому чергуванні.

«Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони», – зазначила Гуменюк.

Гуменюк додала, ситуація на південному фронті нині складна, але контрольована Силами оборони. Однак, ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, намагаючись у такий спосіб тиснути на українських військових.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Теги: росія небезпека ворог Бахмут корабель море Чорне море війна

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