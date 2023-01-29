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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
У Чорному морі три ворожих ракетоносії
фото з відкритих джерел

Стала відома кількість «Калібрів», які РФ тримає напоготові у Чорному морі

Станом на 29 січня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 15 кораблів. Серед них три ракетоносії. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«У Чорному морі - 15 ворожих кораблів. Серед них – три ракетоносії з 20 «Калібрами», – написав він у Telegram.

Крім того, Братчук попередив про мінно-вибухову небезпеку: море штормить, можливе зривання мін з якоря та винесення їх на узбережжя та детонація у воді.

Як повідомлялося, станом на 28 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 14 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складав близько 12 ракет.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

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Теги: Чорне море ракета росія війна

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