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ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Два підводні кораблі ракетоносії

У Чорному морі Росія продовжує утримувати 12 кораблів. Двоє з них – підводні ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми ракет «Калібрів». Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Ми говоримо про те, що ворог продовжує тероризувати населення України, перебуваючи на цій відстані. Навіть коли кораблі переховуються від наших ударів, вони здатні завдавати ударів по всій території України», – зазначила вона.

Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Теги: Чорне море корабль ворог населення росія

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