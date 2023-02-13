ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Два підводні кораблі ракетоносії

У Чорному морі Росія продовжує утримувати 12 кораблів. Двоє з них – підводні ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми ракет «Калібрів». Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

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«Ми говоримо про те, що ворог продовжує тероризувати населення України, перебуваючи на цій відстані. Навіть коли кораблі переховуються від наших ударів, вони здатні завдавати ударів по всій території України», – зазначила вона.

Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.