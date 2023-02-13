Ворог нарощує кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Окупанти можуть завдати масованого ракетного удару у районі 24 лютого

Російські загарбники збільшують кількість ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу «Калібр» наразі складає 16. Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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«Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи», – додали в командуванні.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону нагадала, що відстань від одного масованого удару армії рф до іншого становить до двох тижнів, тому українцям слід готуватися до ймовірних ракетних атак ворога у районі 24 лютого.

Нагадаємо, триває 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.