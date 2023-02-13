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Ворог нарощує кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог нарощує кількість ракетоносіїв у Чорному морі
фото ілюстративне

Окупанти можуть завдати масованого ракетного удару у районі 24 лютого

Російські загарбники збільшують кількість ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу «Калібр» наразі складає 16. Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

«Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи», – додали в командуванні.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону нагадала, що відстань від одного масованого удару армії рф до іншого становить до двох тижнів, тому українцям слід готуватися до ймовірних ракетних атак ворога у районі 24 лютого.

Нагадаємо, триває 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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Теги: Чорне море ракета війна росія окупанти

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