Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ примушують ворога оборонятися на шістьох напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ примушують ворога оборонятися на шістьох напрямках – Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат

Триває 273-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Окрім того, цієї ночі противник завдав два ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку

Ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках

Окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськиналаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.

Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими.

Наша авіація протягом поточної доби завдала чотири удари: три - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по позиції зенітного ракетного комплексу.  Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів. 

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Теги: окупанти втрати Макіївка озброєння Херсон Авдіївка Горлівка Генштаб авіація Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перекинула до Дебальцевого «вагнерівців» та «кадирівців» – Генштаб
Росія перекинула до Дебальцевого «вагнерівців» та «кадирівців» – Генштаб
Вчора, 18:44
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Українські захисники продовжують нищити російських загарбників
Втрати окупантів в України перевищили 85 тис. осіб: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 09:56

Події в Україні

«Мир у Європі залежить від захищеності України». Залужний звернувся до партнерів
«Мир у Європі залежить від захищеності України». Залужний звернувся до партнерів
Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
Коли буде світло? Банкова зробила заяву
Коли буде світло? Банкова зробила заяву
Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові
Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові
ЗСУ примушують ворога оборонятися на шістьох напрямках – Генштаб
ЗСУ примушують ворога оборонятися на шістьох напрямках – Генштаб
Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил
Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Від Зеленського цього не чекали
95K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
64K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
56K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
56K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
55K
Киргизстан відреагував на заяву тюркського батальйону, який воює проти Путіна

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту