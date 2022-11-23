ЗСУ примушують ворога оборонятися на шістьох напрямках – Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат

Триває 273-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Окрім того, цієї ночі противник завдав два ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку

Ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках

Окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськиналаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.

Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими.

Наша авіація протягом поточної доби завдала чотири удари: три - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.