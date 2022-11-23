Втрати окупантів в України перевищили 85 тис. осіб: свіжі дані Генштабу

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на трьох напрямках

За минулу добу, 22 листопада, українські захисники знищили близько 410 російських окупантів, від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано приблизно 85410 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали:

танків ‒ 2897 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од.,

артилерійських систем – 1887 (+5) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

гелікоптерів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.,

крилатих ракет ‒ 480 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од.,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.