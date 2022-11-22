Росія перекинула до Дебальцевого «вагнерівців» та «кадирівців» – Генштаб

На Донеччині триває підготовка примусово мобілізованих із окупованих територій

Триває 272-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти нашої держави. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог, переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Зокрема, Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Застосовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

У тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії «Вагнер».

Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.