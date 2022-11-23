В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб

На Слобожанському напрямку противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій

У районі населеного пункту Стариця, що на Харківщині, противник здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов», – зазначили в Генштабі.

Крім того зазначається, що на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області.

Раніше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку Харківської області російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Також у звільненій від російських загарбників Харківській області з початку повномасштабної вторгнення правоохоронці зареєстрували вже 542 кримінальних провадження за колабораційну діяльність. Крім того, на деокупованих територіях області виявили вже 25 російських катівень.

До слова, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.