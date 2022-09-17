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Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW
ЗСУ продовжують наземні маневри на північний захід від Херсона
фото ілюстративне

Українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки

Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків мова йде про «три зони кінетичної активності»: на північний захід від Херсона; поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

У повідомленні зазначається, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

«Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що російські війська 16 вересня відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)», – зауважили аналітики.

Фахівці додають, що українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

«Генштаб України вказує, що російські війська обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, незважаючи на попередні заяви Росії про відбиття атак», – підсумували в Інституті вивчення війни.

Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW фото 1

Ключові висновки:

  • Виявлення масових поховань і камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були символом російської діяльності на окупованих територіях, а не аномалією.
  • Президент Росії Володимир Путін, очевидно, пригрозив розширити атаки Росії на цивільну українську інфраструктуру, якщо Україна продовжить напади на військові об’єкти в Росії.
  • Центр «Український спротив» попередив, що російські війська можуть здійснити обстріли під фальшивим прапором на окупованих територіях у період з 17 по 20 вересня.
  • Українські війська 16 вересня захопили весь Куп’янськ, продовжуючи наступальні дії на схід від річки Оскіл.
  • Повідомляється, що в ніч з 15 на 16 вересня українські сили обстріляли цілі у Валуйках Бєлгородської області Росії.
  • Українські війська завдали ударів по окупаційному штабу Росії в Херсоні, ймовірно, з використанням ГІМАРС і продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках контрнаступу на півдні.
  • Російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до «самомобілізації» на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.
  • Кампанії примусової російської мобілізації, ймовірно, виснажують чоловіче населення на частинах території, на яку претендують російські проксі Донецька та Луганська Народні Республіки (ДНР і ЛНР) уздовж лінії фронту.
  • Негайна та скоординована російська інформаційна відповідь свідчить про те, що українські партизани можуть бути невинними у вбивстві 16 вересня генпрокурора «ЛНР» та його заступника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що попри успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.

Теги: ЗСУ військові Україна штурм контрнаступ

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