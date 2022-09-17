Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW

Українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки

Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків мова йде про «три зони кінетичної активності»: на північний захід від Херсона; поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

У повідомленні зазначається, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

«Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що російські війська 16 вересня відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)», – зауважили аналітики.

Фахівці додають, що українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

«Генштаб України вказує, що російські війська обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, незважаючи на попередні заяви Росії про відбиття атак», – підсумували в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки:

Виявлення масових поховань і камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були символом російської діяльності на окупованих територіях, а не аномалією.

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