Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW
Українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки
Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За інформацією аналітиків мова йде про «три зони кінетичної активності»: на північний захід від Херсона; поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.
У повідомленні зазначається, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.
«Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що російські війська 16 вересня відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)», – зауважили аналітики.
Фахівці додають, що українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.
«Генштаб України вказує, що російські війська обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, незважаючи на попередні заяви Росії про відбиття атак», – підсумували в Інституті вивчення війни.
Ключові висновки:
- Виявлення масових поховань і камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були символом російської діяльності на окупованих територіях, а не аномалією.
- Президент Росії Володимир Путін, очевидно, пригрозив розширити атаки Росії на цивільну українську інфраструктуру, якщо Україна продовжить напади на військові об’єкти в Росії.
- Центр «Український спротив» попередив, що російські війська можуть здійснити обстріли під фальшивим прапором на окупованих територіях у період з 17 по 20 вересня.
- Українські війська 16 вересня захопили весь Куп’янськ, продовжуючи наступальні дії на схід від річки Оскіл.
- Повідомляється, що в ніч з 15 на 16 вересня українські сили обстріляли цілі у Валуйках Бєлгородської області Росії.
- Українські війська завдали ударів по окупаційному штабу Росії в Херсоні, ймовірно, з використанням ГІМАРС і продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках контрнаступу на півдні.
- Російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до «самомобілізації» на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.
- Кампанії примусової російської мобілізації, ймовірно, виснажують чоловіче населення на частинах території, на яку претендують російські проксі Донецька та Луганська Народні Республіки (ДНР і ЛНР) уздовж лінії фронту.
- Негайна та скоординована російська інформаційна відповідь свідчить про те, що українські партизани можуть бути невинними у вбивстві 16 вересня генпрокурора «ЛНР» та його заступника.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що попри успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.
Коментарі — 0