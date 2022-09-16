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«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
Путін заявив, що Росія «достатньо стримано відповідає» Україні
фото з відкритих джерел

Очільник Кремля навіть після ганебних поразок армії РФ продовжує наполягати, що «спецоперація іде за планом»

Російський диктатор Володимир Путін, який веде загарбницьку війну проти України, вперше прокоментував успішний контрнаступ українських Збройних сил. Про це він сказав під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські ЗМІ. 

Очільник Кремля Путін вкотре погрожує Україні. Він заявив, що не має наміру зупиняти так звану «спецоперацію» на території України і «подивиться, чим закінчиться» контрнаступ української армії.

«Ми бачимо активність на різних напрямках. Київська влада оголосила про те, що вона розпочала активну контрнаступальну операцію. Ну, подивимося, чим вона в них закінчиться», – сказав він.

Путін також заявив, що Росія «достатньо стримано відповідає» Україні.

«Але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали кілька ударів чуттєвих. Будемо вважати, що це попереджувальні удари», – зазначив російський диктатор.

Глава Кремля також назвав основну мету так званої «спецоперації» та заявив, що її план «не підлягає коригуванню».

«План «спецоперації» коригуванню не підлягає, по ходу приймаються оперативні рішення, основна мета – звільнення Донбасу, наступальна операція там не припиняється, але ми не поспішаємо», – сказав президент країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито «зробить усе, щоб швидше припинилася війна», але в той же час він обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з юристом і правозахисником Марком Фейгіним розповів, чому президент РФ Володимир Путін зник із порядку денного у РФ. За його словами, армія країни-терористки зазнала оперативної поразки, солдати Росії впали духом, а той, хто надіслав на вірну смерть десятки тисяч військових – мовчить. Кремлівський диктатор не має чого сказати своїм прихильникам, адже його поразка на Харківщині стала очевидною навіть всередині РФ.

Аналітики західних медіа, моделюючи подальший перебіг військової кампанії, сходяться в одному: переламати хід війни Кремлю не під силу.

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Теги: росія війна путін

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