Говорити про закінчення війни з Росією ще рано, – Зеленський

Наразі війна в Україні не наближається до фінальної фази

Контрнаступ став причиною, через яку союзники вирішили продовжувати постачання зброї України

Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Глава держави відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.

«Поки що рано говорити про закінчення цієї війни», – наголосив президент України.

Очільник держави такого зауважив, що контрнаступ України став причиною, через яку союзники вирішили продовжувати постачання зброї України.

«Я вважаю, що цей контрнаступ дуже важливий крок, який вплинув чи вплине на рішення деяких інших країн. Ми також хотіли б більшої допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, українські військові протягом 16 вересня відбили дві спроби штурму російських окупантів на півдні. В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.

Додамо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.