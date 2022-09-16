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На Харківському напрямку ЗСУ захопили ворожий склад боєприпасів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківському напрямку ЗСУ захопили ворожий склад боєприпасів
Російські заграбники поповнюють запаси боєкомплекту Сил оборони
фото ілюстративне

Захоплений боєкомплект українські воїни використають для знищення його колишніх власників

Під час проведення спеціальних дій на Харківському напрямку група Сил спеціальних операцій ЗСУ захопила склад російських боєприпасів. Про це повідомляє Командування ССО.

Зазначається, що під час огляду воїни ССО виявили велику кількість снарядів різних калібрів. Віднині захоплений боєкомплект використовуватиметься Силами оборони України задля знищення його колишніх власників.

«ССО України радять противнику скористатися досвідом своїх товаришів, ретельно складати і зберігати наявний боєкомплект до приходу українських воїнів. Передавати зброю Силам оборони України краще добровільно, інакше противника спіткає доля тих, хто вже назавжди втратив шанс повернутися до РФ живими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти ЗСУ війна склад зброї

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