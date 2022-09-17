ЗСУ відбили дві спроби штурму російських окупантів на півдні

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях

Українські військові протягом 16 вересня відбили дві спроби штурму російських окупантів на півдні. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине — Степова Долина; Архангельське — Іванівка.

В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.

Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по Криворіжжю. 4 рази обстрілював Нікопольський район.

Українські військовослужбовці також інформують, що нашою авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами – виконано 250 вогневих завдань, зокрема по:

районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки;

пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;

станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;

альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Унаслідок атак українських воїнів Росія втратила 33 солдатів, 2 танки, 152-мм гаубицю «Мста-Б», 120-мм мобільний міномет і 9 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.