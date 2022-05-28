ЗСУ вдарили по «логову» окупантів: ліквідовано багато техніки та живої сили (відео)

На одному з хуторів Гуляйпільщини ЗСУ завдали нищівного удару по рашистах

Завдання виконали воїни 45-ої окремої артилерійської бригади, аеророзвідка та «Азов»

Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому зафіксований нищівний удар українських військових по рашистах.

«На одному з хуторів Гуляйпільщини воїни 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, аеророзвідка і «Азов» злагоджено завдали нищівного удару по «лігву» російських загарбників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські бійці ліквідували велику кількість техніки і живої сили рашистів.

Раніше Десантно-штурмові війська ЗСУ опублікували відео, на якому воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.



