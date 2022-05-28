Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 травня

На Донеччині по всьому периметру оборони – активні бойові дії

На Луганщині після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. Люди цілі. Деталі уточнюються.

Сумщина

З опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював наші території: ворожа ракета наробила лиха на околицях Путивля. Зруйноване сільгосппідприємство.

Людських жертв немає. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.

Харків

Близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. Дані уточнюються.

По області за добу окупанти обстрілювали Харківський р-н, смт Слатине – одна людина постраждала, м. Балаклія – також одна людина отримала поранення.

Є загиблі у Харківському районі, смт Слатине - 1 особа.

Луганщина

Після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ і «відрізати» Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина

По всьому периметру оборони – активні бойові дії.

Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула.

Зранку — артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар‘їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар.

Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Авдіївка

Вчора ввечері — танковий обстріл. Вночі і до ранку — під вогнем артилерії, зранку - авіаудар.

Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади - постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок.

На території області відсутнє газопостачання. Вчора орки перебили Другий донецький водогін — без води 11 населених пунктів.

Миколаївщина

На більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вчора вдень знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає.

Вчора сильно обстрілювали Любомирівку, а також З. Гай, Шевченківська громада. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Херсонщина

Обстріли та вибухи по всій території, жителі тергромад Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах.

Ситуація дуже напружена і у населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад. У всій області напружена ситуація.

Нагадаємо, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.